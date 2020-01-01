Под Николаевом мужчина убил соседа и сжег тело

Полиция Николаевской области заявляет об оперативном раскрытии убийства, случившегося накануне.

В Николаевской области полиция раскрыла жестокое убийство местного жителя. Как сообщает пресс-служба областной полиции, вечером в воскресенье, 12 апреля, к правоохранителям обратились жители села Трикратное Вознесенского района, которые обнаружили в кустах у железной дороги обгоревший труп мужчины.

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В ходе опознания полицейские установили, что погибший — 51-летний местный житель, который при жизни страдал психическими расстройствами. Во время судмедэкспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове.

При опросе местных жителей оперативники Вознесенского отдела полиции установили свидетеля, который видел, как взрослый мужчина вместе с подростком везли мешок на тележке в направлении места, где был обнаружен труп. Свидетель описал их внешность.

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По приметам полицейские установили подозреваемого. Когда к нему наведались домой, он не захотел общаться с полицией и пытался уйти из квартиры с вещами, однако его задержали.

По предварительной версии, именно этот человек в подъезде дома избил палкой потерпевшего, после того, как тот обвинил его во взломе замка входной двери.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, сосед вынес тело за дом в палисадник, где устроил костер, на который положил убитого.

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Затем убийца вместе со своим 14-летним сыном погрузил труп на ручную тележку и вывез за село, где выбросил в кусты у железной дороги.

В суд направлено ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, экс-нардепу Татьяне Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Ее обвиняют в поджоге офиса “Партии регионов“ и гибели в огне сотрудника офиса во время Евромайдана.

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