Почти у трети украинцев вообще нет сбережений - соцопрос

Еще почти 30% украинцев отметили, что их сбережений хватит только на месяц, а до полугода сможет продержаться только четверть опрошенных украинцев.

У 30,4% украинцев вообще нет сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного цифровым агентством Postmen среди пользователей Facebook, опубликованные в понедельник, 13 апреля.

При этом у 29,7% респондентов сбережений хватит только на один месяц, 16,5% смогут продержаться до полугода, 5,2% - до одного года, а 4,2% имеют сбережения, которых хватит на три и более лет.

Отмечается, что 27,7% респондентов отметили некоторое увеличение своих расходов, а 13,5% - значительный рост расходов, но у 26% опрошенных расходы несколько уменьшились, а у 16,1% уменьшились значительно. У 16,7% опрошенных расходы не изменились.

За последние 30 дней 80,3% респондентов покупали больше продуктов питания, чем обычно, 37,2% стали покупать больше медикаментов, а 17,5% - больше товаров красоты и гигиены. Также в список участившихся покупок вошли алкоголь (11,3%), товары для животных (9,5%) и товары для сада и огорода (7,3%). Кроме того, некоторые респонденты отметили, что в последнее время покупали больше валюты, антисептических средств и онлайн-вебинаров.

Большинство украинцев по-прежнему предпочитает совершать покупки оффлайн, то есть посещая торговые точки, таких 63,3%. 17,6% опрошенных отдают предпочтение онлайн-покупкам, а 19,1% затруднились с ответом.

Украинцам все же пришлось отложить многие покупки: например, покупку одежды и обуви отложили 47,2% респондентов. На втором месте - путешествия: 40,9% сообщили об отложенном отпуске. Также 33,3% опрошенных отложили покупку билетов на какие-либо мероприятия, 28,1% - ремонт и покупку сантехники. В списке отложенных покупок гаджеты, домашняя техника, мебель, автомобили и предметы роскоши (дизайнерская одежда и украшения).

Опрос показал также, что 47,8% украинцев отметили, что стали работать меньше. 19,9% стали работать больше, а для 32,2% респондентов изменений в работе не произошло. При этом в возрастной группе 18-25 лет больше стали работать 42% опрошенных, тогда как в группе 45-55 лет таких только 16%.

Опрос был проведен 9 апреля в Facebook. Количество респондентов составило 802 человека.

Ранее сообщалось, что "докарантинить" до лета смогут не все украинцы. Более двух третьих граждан страны переживают, что в случае заболевания у них не будет денег даже на то, чтоб купить лекарства.

Озвучены затраты из бюджета на борьбу с коронавирусом

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