Пожары, Апполон-13 и коронавирус: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 13 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения, а в Днепре пьяный водитель устроил масштабное ДТП.

На статую Христа в Рио-де-Жанейро "надели" медицинский халат, а в Одессе собирались толпы прихожан.

Смотрите, как во Франции нашли древнеримское святилище, а по США ударили мощные торнадо.

У нардепа Вельможного выявили двустороннюю пневмонию, а выпавшего из окна 15-го этажа москвича оштрафуют за нарушение карантина

Появились оцифрованные фото из Апполона-13, а истребитель ВСУ совершил аварийную посадку.

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