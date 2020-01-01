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Пожары, Апполон-13 и коронавирус: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 13 апреля 2020 года.
Авария на Аполлоне-13
Авария на Аполлоне-13
NASA/Andy Saunders
Cмотрите фотогалерею Пожары, Апполон-13 и коронавирус: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения, а в Днепре пьяный водитель устроил масштабное ДТП.
 
На статую Христа в Рио-де-Жанейро "надели" медицинский халат, а в Одессе собирались толпы прихожан.
 
Смотрите, как во Франции нашли древнеримское святилище, а по США ударили мощные торнадо.
 
У нардепа Вельможного выявили двустороннюю пневмонию, а выпавшего из окна 15-го этажа москвича оштрафуют за нарушение карантина
 
Появились оцифрованные фото из Апполона-13, а истребитель ВСУ совершил аварийную посадку.
 
 
 

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Теги: космос, ДТП, пожар, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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