Днепропетровщина возглавила рейтинг нарушителей карантина
Среди составленных шести тысяч протоколов по нарушениям тысяча приходится на Днепропетровскую область.
С начала карантина в Украине правоохранители открыли 56 уголовных дел и составили 6042 административных протокола, об этом сообщил Департамент коммуникации МВД.
Отмечается, что 30 уголовных производств открыли за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений; 26 дел связанные с нарушением карантинных мероприятий.
Все 6042 административные протоколы составили за нарушение правил карантина людей в таких регионах:
В Днепропетровской области – 1008;
в Киеве – 791;
во Львовской области – 453;
в Запорожской – 398;
в Одесской – 303;
в Харьковской области – 301.
Согласно данным МВД, в суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлен 357 административных протоколов.
Как известно, с 6 апреля Кабмин Украины ужесточил карантинные меры из-за пандемии.
Зафиксированы также случаи агрессии к полиции, когда копа избили на Одесчине за просьбу надеть маску.
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