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Днепропетровщина возглавила рейтинг нарушителей карантина

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Среди составленных шести тысяч протоколов по нарушениям тысяча приходится на Днепропетровскую область.
В регионе больше тысячи открытых дел
В регионе больше тысячи открытых дел
пресс-служба Нацполиции
 
С начала карантина в Украине правоохранители открыли 56 уголовных дел и составили 6042 административных протокола, об этом сообщил Департамент коммуникации МВД.
 
Отмечается, что 30 уголовных производств открыли за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;  26 дел связанные с нарушением карантинных мероприятий.
 
Все 6042 административные протоколы составили за нарушение правил карантина людей в таких регионах:
 
В Днепропетровской области – 1008;
в Киеве – 791;
во Львовской области – 453;
в Запорожской – 398;
в Одесской – 303;
в Харьковской области – 301.
 
Согласно данным МВД, в суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлен 357 административных протоколов.
 
Как известно, с 6 апреля Кабмин Украины ужесточил карантинные меры из-за пандемии.
 
Зафиксированы также случаи агрессии к полиции, когда копа избили на Одесчине за просьбу надеть маску.

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Теги: карантин, Днепропетровская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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