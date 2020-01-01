Днепропетровщина возглавила рейтинг нарушителей карантина

Среди составленных шести тысяч протоколов по нарушениям тысяча приходится на Днепропетровскую область.

В регионе больше тысячи открытых дел пресс-служба Нацполиции

С начала карантина в Украине правоохранители открыли 56 уголовных дел и составили 6042 административных протокола, об этом сообщил Департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что 30 уголовных производств открыли за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений; 26 дел связанные с нарушением карантинных мероприятий.

Все 6042 административные протоколы составили за нарушение правил карантина людей в таких регионах:

В Днепропетровской области – 1008;

в Киеве – 791;

во Львовской области – 453;

в Запорожской – 398;

в Одесской – 303;

в Харьковской области – 301.

Согласно данным МВД, в суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлен 357 административных протоколов.

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