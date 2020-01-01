В зоне отчуждения горит Рыжий лес

"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - говоритя в сообщении.

Как известно, накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.

Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривень, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.

В то же время сообщается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Еще Корреспондент публиковал видео , как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского.