В зоне отчуждения горит Рыжий лес
В чернобыльской зоне огонь охватил Рыжий лес, который получил такое название из-за высокой там концентрации радиации.
Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, видео операции опубликовала Наталия Дегтяренко в Facebook.
"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - говоритя в сообщении.
Как известно, накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.
Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривень, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.
В то же время сообщается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.
Еще Корреспондент публиковал видео, как от огня по сожженным чернобыльским полям бегут лошади Пржевальского.
Напомним, огонь в зоне ЧАЭС начал распространяться с 4 апреля. Есть версия, что виновниками пожара являются сталкеры.
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