Власти Сум запретили ездить на кладбища в поминальные дни

Богослужения в местных храмах будут проводить без прихожан, а все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляции.

В поминальные дни жителям Сум запретили посещать кладбища. Соответствующее решение принял горисполком Сум в понедельник, 13 апреля.

"Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14 по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26, 27, 28 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан", - сказано в сообщении пресс-службы.

Субъектам хозяйствования, занимающимся выпечкой куличей, предложили пригласить и предоставить доступ представителям религиозных организаций для проведения обряда освящения продукции. То же самое касается и заведений торговли.

В свою очередь департаменту коммуникаций и информационной политики Сумского горсовета поручено обеспечить проведение онлайн-трансляции Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора и Свято-Воскресенского кафедрального собора в ночь с 18 на 19 апреля с привлечением технических возможностей КП Инфосервис, а также способствовать записи и трансляции на информационных ресурсах обращения религиозных организаций к гражданам о праздновании Пасхи в условиях карантина.

Отмечается, что решением запрещено посещение кладбищ населением, в том числе присутствие на них священнослужителей, с целью совершения поминальных мероприятий 19, 26, 27, и 28 апреля и установки надгробных сооружений с 14 апреля до окончания карантина.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал о Пасхе в новом формате. Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, сообщил президент.

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