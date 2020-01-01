Пожар на Черниговщине: из-за поджога травы горит хутор Обырок

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. На место приехали пожарные, но один дом уже успел выгореть дотла.

В Черниговской области в Бахмачском районе поджог травы спровоцировал масштабный пожар. Об этом сообщили очевидцы в Facebook в понедельник, 13 апреля.

Свидетели отмечают, что огонь добрался до хутора Обырок. По их словам, неизвестные подожгли траву, что спровоцировало пожар.

В видео видно, что уже полностью сгорел один из домов, на месте работают спасатели, чтобы предотвратить распространение огня, но это сложно из-за сильного ветра.

Напомним, что сейчас в зоне отчуждения горит Рыжий лес. В чернобыльской зоне огонь охватил Рыжий лес, который получил такое название из-за высокой там концентрации радиации.

Подбирается к отходам. Пожар в Чернобыльской зоне

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