В МВД пояснили, зачем носить паспорт во время карантина

Документы носить с собой нужно для того, чтобы могли проверять, нет ли граждан в базе данных лиц, вернувшихся из-за рубежа.

В период ограничительных мер в Украине нужно носить с собой документы, чтобы правоохранители могли проверить, нет ли этого человека в базе данных лиц-подписантов обязательства о самоизоляции, рассказал замглавы МВД Антон Геращенко пишет Цензор нет.

Однако отсутствие документов не влечет штрафных санкций.

"Сейчас пограничники передают нам каждый день тысячи заявлений о том, что граждане, пересекшие границу Украины, обязуются сидеть у себя дома 14 дней. В полицейские планшеты загружается эта информация в электронном виде, дабы полицейский мог проверить. Если у человека нет документов, он может назвать себя Евгений Кузьменко или Антон Геращенко", - сказал замминистра.

"Если человек не взял с собой документы, мы не занимаемся штрафованием этого человека. Мы просим: свяжитесь с супругой или родными, пусть они вам сбросят документ или фото документа. Сейчас почти у всех есть смартфоны", - добавил Геращенко.

Как известно, украинцев обязали носить маски и документы в связи с карантином. Ранее в МВД сообщали, что ограничительные меры пересмотрят не ранее мая.

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