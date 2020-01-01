Пожар не достигнет ядерных отходов Чернобыля - МВД

Хранилища ядерных отходов находятся на безопасном расстоянии от пожара, утверждают в министерстве.

В Чернобыльской зоне хранилища отработанного ядерного топлива в безопасности. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook в понедельник, 13 апреля.

Геращенко написал, что в Чернобыльской зоне есть три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", - утверждает Геращенко.

Замглавы МВД продолжил, что вокруг Подлесного был вырублен лес во избежание угрозы пожара. При этом до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону Подлесного сегодня утром, резюмировал Геращенко.

Ранее член общественного совета при ГАЗО Ярослав Емельяненко заявил о кртической ситуации с пожаром. По его словам, пожар добрался до Припяти и приближается к хранилищу радиоактивных отходов Подлесный.

Как известно, с пожарами в зоне отчуждения не могут справиться вторую неделю.

Подбирается к отходам. Пожар в Чернобыльской зоне

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