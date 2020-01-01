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На Закарпатье действовал бордель с несовершеннолетними

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К предоставлению секс-услуг принуждали двух девушек 15 и 16 лет. Полиция подозревает в организации борделя 22-летнего местного жителя.
В селе на Закарпатье разоблачили бордель с несовершеннолетними
В селе на Закарпатье разоблачили бордель с несовершеннолетними
zk.npu.gov.ua

В селе на Закарпатье разоблачили бордель, в котором двух несовершеннолетних девушек принуждали оказывать секс-услуги. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 13 апреля.

"Сотрудники полиции совместно со спецназовцами провели оперативные мероприятия для разоблачения сутенера. В процессе фиксации преступной деятельности 22-летнего местного жителя выяснилось, что мужчина вынуждал к оказанию интимных услуг двоих несовершеннолетних девушек", - сказано в сообщении.

Как оказалось, 15-летняя жительница Виноградова и 16-летняя девушка из Мукачевского района должны были встретиться с очередным "заказчиком". При этом плату за их "услуги" сутенер присваивал полностью.

"Девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал им и применял против них силу", - отметили в полиции.

Теперь следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения.

Напомним, что ранее в Киеве накрыли сеть борделей. Организатор успел заработать на проститутках 17 млн гривен. Он также проводил скрытую видеозапись клиентов.

Также сообщалось, что в центре Киева накрыли бордель, действовавший под видом массажного салона. В съемной квартире посменно работали от трех до десяти женщин. Организатора борделя - 30-летнюю киевлянку задержали.

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Теги: дети, проституция, Закарпатье, подросток, подростки, полиция, бордель, несовершеннолетние, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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