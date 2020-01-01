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Установлен третий поджигатель травы в Чернобыле

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Мужчина сжигал мусор, а затем высыпал остатки тлеющего костра на сухостой. Когда трава вспыхнула, мужчина не вызвал пожарных, и огонь начал распространяться.

Полиция установила личность третьего поджигателя травы в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в понедельник, 13 апреля.

Очередной пожар на территории зоны ЧАЭС произошел сегодня, около 14 часов. Поджигателем оказался 37-летний местный житель. Мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло загорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", - сообщают правоохранители.

Далее ветер перекинул огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем на территории Чернобыльской АЭС.

Полиция откроет по факту уголовное производство по ст. 245 УК.

Ранее член общественного совета при ГАЗО Ярослав Емельяненко заявил о кртической ситуации с пожаром. По его словам, пожар добрался до Припяти и приближается к хранилищу радиоактивных отходов Подлесный.

Как известно, с пожарами в зоне отчуждения не могут справиться вторую неделю. 

Подбирается к отходам. Пожар в Чернобыльской зоне

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Теги: Чернобыль, полиция, пожар, зона отчуждения, поджог, лесной пожар, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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