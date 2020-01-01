В Александровской больнице растет число пациентов с коронавирусом

Врачи не исключают, что пик заболеваемости наступит после Пасхи, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

За последнюю неделю значительно выросло число пациентов с коронавирусом нового типа в столичной Александровской клинической больнице. Об этом, во вторник, 14 апреля, на своей странице в Facebook написала главврач медучреждения Людмила Антоненко.

По ее словам, в среднем в сутки в больницу поступает от 10 до 17 человек. Большинство - в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больницы Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них - 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 - с подозрением, 61 - с пневмонией, 3 - в реанимации, 1 - на ИВЛ", - написала она.

По словам Антоненко, в Александровской больнице от коронавируса умерли двое мужчин - 48 и 74 лет.

"Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", - написала она.

Ранее об ожидаемой вспышке инфекции после Пасхи предупредил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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