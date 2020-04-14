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В Украине снова закрыли рынки до конца карантина

Комментариев: 1
Главный санврач отменил разрешение на работу рынков в связи с рядом нарушений и злоупотреблений во время карантина.
Рынок в Харькове
Рынок в Харькове
nakipelo.ua

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина, отменив собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность при определенных условиях. Соответствующее заявление Ляшко сделал 13 апреля в эфире Свобода слова на ICTV.

"С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - отметил Ляшко.

Такое решение чиновник принял после того, как был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений.

Ляшко объяснил, что работа рынков была разрешена, чтобы украинцы получили доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Напомним, 31 марта Минздрав разрешил отрыть продуктовые рынки, но есть ограничения.

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Теги: Минздрав, рынок, карантин, МОЗ, Коронавирус, цены на рынках, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sergey Sergeevic    14.04.2020, 08:41
Оценка:  -1
Sergey Sergeevic
а устранить нарушения не судьба?
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