Итоги 13 апреля: Большой обмен пленными и выжженная земля Чернобыля

В Украине анонсировали предстоящий обмен пленными с РФ; Чернобыльская зона продолжает гореть в огне. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Обмен пленными в формате “всех на всех“

Украинский омбудсмен заявила о предстоящем обмене пленными. Новый этап освобождения по принципу “всех на всех“ состоится уже на этой неделе. Всех тех, кто вернутся, отправят на двухнедельную обсервацию.

По словам Денисовой, государство и президент планируют вернуть всех украинцев, находящихся на оккупированных территориях и в России.

Горит земля в зоне ЧАЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром. Масштабный огонь там уже уничтожил старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел. Также пожар в зоне отчуждения в Чернобыле добрался до Припяти, к хранилищам радиоактивных отходов и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей.

Рада ужесточила штрафы за сжигание травы и мусора

Верховная Рада ужесточила ответственность за загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Отныне поджигателей будут наказывать штрафами от 1800 до 9000 тысяч гривен или ограничением свободы от двух до пяти лет.

Украина договорилась с ВБ о $135 млн помощи

Всемирный банк даст Украине 135 миллионов долларов на здравоохранение и борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующее решение было принято на переговорах официальных делегаций Украины и ВБ.

Вторая волна эпидемии COVID-19

В ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, которая, в то же время, окажется значительно слабее. Ученые считают, что победить вирус к лету не получится.

COVID-19 у медиков

Из 3102 зафиксированных в Украине случаев коронавируса 530 - это медработники. При этом только за последние сутки COVID-19 выявлен у 85 медработников, семь из них госпитализированы. За минувшие сутки 4 медика выздоровели.

Новый формат празднования Пасхи

В Офисе президента анонсировали Пасху в новом формате. Так, богослужения в Украине пройдут онлайн, а освященные пасхальные куличи украинцам доставят почтой. Также, граждан страны попросили не приходить в эти дни в храмы.

7 тысяч украинцев теряют работу каждый день

В Украине подсчитали безработных. Всего за неделю их количество выросло на 36,2 тысяч - до 387,5 тысяч человек. В годовом измерении уровень безработицы вырос почти на четверть. Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

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