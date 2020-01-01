Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 3372 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 0
За сутки 270 новых случаев коронавируса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Читай также: Трамп готовит план по открытию страны после карантина

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 200 случаев;
  • Волынская область - 80 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 112 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая;
  • Кировоградская область - 144 случая;
  • м. Киев - 551 случай;
  • Киевская область - 224 случая;
  • Львовская область - 136 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 26 случаев;
  • Ровенская область - 134 случая;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 280 случаев;
  • Харьковская область - 14 случаев;
  • Херсонская область - 34 случая;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 546 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Читай также: ВОЗ предупредила о возможном рецидиве коронавируса

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
Минздрав

Напомним, МОЗ назвало максимальное число больных для больниц. В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Минздрав, коронавирус, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь