Пожар в Чернобыле: Появилось видео с места событий

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже 11-е сутки.

В Зоне отчуждения не утихают лесные пожары. Сотрудница “Энергоатома“ поделилась видео с места масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне, где огонь уже подбирается к радиоактивным захоронениям. Видео появилось на странице сотрудницы пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом“ Натальи Дегтяренко в Facebook.

“Ну вот - все под контролем...“, - иронично пишет Наталья.

Отметим, что в ГСЧС сообщили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне. На сегодня у президента запланирована встреча с главой ГСЧС Украины. Они обсудят текущую ситуацию и возможный ущерб от огня.

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