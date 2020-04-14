Карантин в Украине: глава Минздрава озвучил новые сроки

Степанов рассказал, как долго в Украине будет действовать карантин.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса начнут ослаблять, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться. Случится это не раньше Пасхи.

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Об этом он заявил на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Степанов акцентировал, что решение касательно продления карантина будет принято не ранее 24 апреля.

Мы ежедневно анализируем ситуацию, эпидемиологеское состояние в стране и мире, смотрим, каким образом распространяется болезнь, анализируем, как другие страны, такие как Китай или Австрия, начали ослаблять карантинные мероприятия. При возможности улучшения эпидемиологической ситуации, когда мы будем видеть, что уже можем пошагово уменьшать карантинные меры, мы сразу это начнем делать, - сказал Степанов.

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Напомним, Степанов рассказал, сколько медиков в Украине заболели COVID-19. За сутки коронавирус нашли у 85 медработников.

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