В МОЗ объяснили алгоритм вызова "скорой" при подозрении на COVID-19

Скорая помощь приедет на вызов только в определенных случаях.

Скорая помощь будет приезжать к гражданам в том случае, если по телефону будут озвучены симптомы, которые развиваются при коронавирусной инфекции. В Минздраве заявили, что разработан определенный план, по которому бригады “скорой“ будут реагировать на вызов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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“Диспетчер должен опросить человека, который звонит, какие клинические симптомы (лихорадка, высокая температура, проблемы с дыханием, боль в груди). То есть, по четкому алгоритму происходит опрос и принимается решение по выезду экстренной скорой помощи", - заявил Степанов.

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Напомним, ранее МОЗ назвало максимальное число больных для больниц. В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система.

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