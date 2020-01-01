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Более тысячи студентов-медиков помогут в борьбе с COVID-19 - Степанов

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Студенты не будут привлекаться к оказанию медицинской помощи.
Брифинг Максима Степанова
Брифинг Максима Степанова
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Более тысячи студентов медицинских ВУЗов выявили желание присоединиться к борьбе с последствиями эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Минздрав будет привлекать студентов-волонтеров только на организационно-технические задачи. Об этом на брифинге 14 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - рассказал министр.

Степанов подчеркнул, что студенты будут привлекаться на добровольных началах, и будут принимать участие только в решении организационно-технических задач. 

"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - отметил он.



Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случая заражения COVID-19.

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Теги: Степанов, Минздрав, студенты, медики, эпидемия
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