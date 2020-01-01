Более тысячи студентов-медиков помогут в борьбе с COVID-19 - Степанов

Студенты не будут привлекаться к оказанию медицинской помощи.

Более тысячи студентов медицинских ВУЗов выявили желание присоединиться к борьбе с последствиями эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Минздрав будет привлекать студентов-волонтеров только на организационно-технические задачи. Об этом на брифинге 14 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: В Одессе священники УПЦ МП скрывают данные о заболевших COVID-19

"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - рассказал министр.



Степанов подчеркнул, что студенты будут привлекаться на добровольных началах, и будут принимать участие только в решении организационно-технических задач.



"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - отметил он.





Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случая заражения COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.