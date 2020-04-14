ЛГБТ-активисты подали в суд на Филарета из-за слов о геях и коронавирусе

Ранее Филарет обвинил геев и лесбиянок в мировой пандемии COVID-19.

ЛГБТ-активисты из общественной организации "Инсайт" подали в суд на патриарха УПЦ КП Филарета из-за его слов о виновности однополых браков в пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на странице "Инсайт" в Facebook.

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"Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева. Требования у нас очень простые - признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее", - сообщили в пресс-службе организации.



Активисты подчеркнули, что не будут требовать с Филарета компенсации морального ущерба, так как для них - "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства".

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Напомним, глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали однополые браки. По его словам, "Бог сжег Содом и Гоморру" за гомосексуализм, а теперь однополые браки стали причиной пандемии коронавируса . "Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой" на 4 канале.

Напомним, Филарет также заявил, что в эпидемии коронавируса виноваты все люди-грешники.

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