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ЛГБТ-активисты подали в суд на Филарета из-за слов о геях и коронавирусе

Комментариев: 3
Ранее Филарет обвинил геев и лесбиянок в мировой пандемии COVID-19.
Патриарх УПЦ КП Филарет
Патриарх УПЦ КП Филарет
EPA/UPG

ЛГБТ-активисты из общественной организации "Инсайт" подали в суд на патриарха УПЦ КП Филарета из-за его слов о виновности однополых браков в пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на странице "Инсайт" в Facebook.

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"Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева. Требования у нас очень простые - признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее", - сообщили в пресс-службе организации.

Активисты подчеркнули, что не будут требовать с Филарета компенсации морального ущерба, так как для них - "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства". 

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Напомним, глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали однополые браки. По его словам, "Бог сжег Содом и Гоморру" за гомосексуализм, а теперь однополые браки стали причиной пандемии коронавируса . "Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой" на 4 канале.

Напомним, Филарет также заявил, что в эпидемии коронавируса виноваты все люди-грешники. 

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Теги: Филарет, ЛГБТ, суд, Коронавирус, однополые браки
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Комментариев (3)
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ПродувКротов    14.04.2020, 11:57
Оценка:  0
ПродувКротов
Филарет, по старости лет ляпнул какую то дурь. Теперь его будут таскать по судам и в конечном итоге или извинится, или затаскают до финала. В Его возрасте не стоило ввязываться в такие авантюры.
ВосставшийИзБана    14.04.2020, 11:46
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Забавно. Люди, которые агрессивно навязывают другим свою позицию, подали иск против человека, который просто высказал свое мнение. Абсурд.
ПродувКротов    14.04.2020, 11:54
Оценка:  0
ПродувКротов
Да нет там никакого навязывания. Просто в нашей стране, в отличии от всех стран ЕС ЛГБТ не оформляют браки и не уровняли их в юридических правах с обычными парами. Что мешает нашим законодателям закрыть эту тему? Среди них тоже есть представители ЛГБТ Закрыли бы и вопрос снят
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