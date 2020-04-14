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"Надо выстрелить в автомобиль судьи": Замглавы МВД о решении суда

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Антон Геращенко возмутился решением судьи, который отпустил подозреваемого в стрельбе на улицах Киева.
Антон Геращенко раскритиковал решение судьи
Антон Геращенко раскритиковал решение судьи
Антон Геращенко/Фейсбук

Суд отпустил под домашний арест мужчину, которого подозревают в стрельбе по автомобилю своего оппонента во время дорожного конфликта в Киеве. Это решение жестко раскритиковал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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11 апреля в Киеве полицейские задержали 39-летнего водителя “Range Rover“, который устроил стрельбу во время дорожного конфликта. При этом ранее его уже уличали в подобном конфликте. Позже Геращенко сообщил, что подозреваемый – Виталий Безденый, ранее он был милиционером, а сейчас отвечает за охрану в фирме олигарха.

Судья Андрей Курило установил гражданину Бездетному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Видимо Виталию Бездетному надо выстрелить в автомобиль какого-нибудь судьи, чтоб его признали опасным для общества правонарушителем?! Занавес! – написал замглавы МВД.

Он отметил, что прокуратура будет подавать апелляцию на такое решение судьи Курило.

Человек, стреляющий в других людей без цели самозащиты, опасен для общества! – отметил Геращенко.

Напомним, в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге. Водителю иномарки не понравилось то, что его “подрезало“ другое авто и он решил отомстить.

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Теги: МВД, Антон Геращенко, судья, стрельба, Киев
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Комментариев (1)
Распятый_мальчик    14.04.2020, 11:40
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
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