Как коронавирус поменял рейтинг Зеленского и других политиков

На данный момент рейтинг президента, премьера и депутатов существенно изменился.

59% киевлян заявили, что эффективнее всего в условиях пандемии коронавируса в Украине сработал мэр Киева Виталий Кличко. На фоне ситуации с COVID-19 рейтинг киевского градоначальника существенно укрепился.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

В частности, соцопрос показал следующие результаты:

59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно;

47% респондентов считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского;

по 38% как получили Минздрав и МВД по результативности работы.

У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля - соответственно, 35 и 26%.

К слову, 42% респондентов считают действия Минздрава неэффективными. Это самый высокий негативный результат в данной категории. 35% украинцев считают неэффективной работу Президента и МВД. Премьер-министр Шмыгаль в этой категории получил 32% недовольных респондентов, а медучреждения Киева - 29%. Самый низкий негативный результат у Кличко - всего 26%.

Данные исследования Рейтинг

Кроме того, “Рейтинг” провел соцопрос, касательно симпатий среди политических сил. Результаты исследования удивили многих.

Рейтинг украинских политсил выглядит так:

Слуга народа - 38,1% (было 43,16%)

Европейская солидарность- 15,4% (было 8,10%)

Оппозиционная платформа - За жизнь - 14,1% (было 13,05%)

ВО “Батькивщина - 9,1% (было 8,18%)

Это единственные партии в Украине, которые имеют рейтинг выше 5%, необходимых для вхождения в парламент.

Рейтинг других украинских партий выглядит так:

Голос - 3%

Партия Шария - 2,9%

Радикальная партия - 2,8%

ВО Свобода - 1,9%

Оппозиционный блок - 1,8%

Сила и честь - 1,7%

Украинская стратегия - 1,7%

Гражданская позиция - 0,9%

Самопомощь - 0,9%

Другая партия - 5,5%

Трудно ответить - 22,6%

Не пойду на выборы - 13,6%

Данные исследования Рейтинг

Данные исследования Рейтинг

Данные исследования Рейтинг

Данные исследования Рейтинг

К слову, соцопрос проводился в период с 10 по 12 апреля. Методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, в МВД пояснили, зачем носить паспорт во время карантина. Документы носить с собой нужно для того, чтобы могли проверять, нет ли граждан в базе данных лиц, вернувшихся из-за рубежа.

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