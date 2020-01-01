Как коронавирус поменял рейтинг Зеленского и других политиков
59% киевлян заявили, что эффективнее всего в условиях пандемии коронавируса в Украине сработал мэр Киева Виталий Кличко. На фоне ситуации с COVID-19 рейтинг киевского градоначальника существенно укрепился.
Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".
В частности, соцопрос показал следующие результаты:
- 59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно;
- 47% респондентов считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского;
- по 38% как получили Минздрав и МВД по результативности работы.
У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля - соответственно, 35 и 26%.
К слову, 42% респондентов считают действия Минздрава неэффективными. Это самый высокий негативный результат в данной категории. 35% украинцев считают неэффективной работу Президента и МВД. Премьер-министр Шмыгаль в этой категории получил 32% недовольных респондентов, а медучреждения Киева - 29%. Самый низкий негативный результат у Кличко - всего 26%.
Кроме того, “Рейтинг” провел соцопрос, касательно симпатий среди политических сил. Результаты исследования удивили многих.
Рейтинг украинских политсил выглядит так:
- Слуга народа - 38,1% (было 43,16%)
- Европейская солидарность- 15,4% (было 8,10%)
- Оппозиционная платформа - За жизнь - 14,1% (было 13,05%)
- ВО “Батькивщина - 9,1% (было 8,18%)
Это единственные партии в Украине, которые имеют рейтинг выше 5%, необходимых для вхождения в парламент.
Рейтинг других украинских партий выглядит так:
- Голос - 3%
- Партия Шария - 2,9%
- Радикальная партия - 2,8%
- ВО Свобода - 1,9%
- Оппозиционный блок - 1,8%
- Сила и честь - 1,7%
- Украинская стратегия - 1,7%
- Гражданская позиция - 0,9%
- Самопомощь - 0,9%
- Другая партия - 5,5%
- Трудно ответить - 22,6%
- Не пойду на выборы - 13,6%
К слову, соцопрос проводился в период с 10 по 12 апреля. Методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).
Напомним, в МВД пояснили, зачем носить паспорт во время карантина. Документы носить с собой нужно для того, чтобы могли проверять, нет ли граждан в базе данных лиц, вернувшихся из-за рубежа.
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