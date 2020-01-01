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Кулеба дал прогноз о будущем "Шенгена" после пандемии COVID-19

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Министр считает, что Шенгенская зона продолжит существовать, однако претерпит ряд изменений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Скриншот

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Шенгенская зона - это одна из фундаментальных основ Европейского союза. По его словам, после эпидемии коронавируса она продолжит свое существование, но может претерпеть некоторые изменения. Об этом он заявил в эфире программы “Завтрак с 1+1“. 

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“Странам Европейского союза будет очень трудно возвращаться к полной свободе передвижения. Я думаю, что будут попытки воспользоваться примером коронавируса, чтобы укрепить различные предохранительные механизмы и предоставить больше дискреции государствам-членам не в закрытии границ, но в создании дополнительных сложностей относительно пересечения границы. Но “Шенген“, безусловно, сохранится“, - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина в ООН заблокировала попытку РФ отменить санкции. Москва пытается добиться отмены санкций на фоне борьбы с коронавирусом, подчеркнул глава МИД. 

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Теги: Кулеба, Шенген, Прогноз
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