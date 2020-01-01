Кулеба дал прогноз о будущем "Шенгена" после пандемии COVID-19

Министр считает, что Шенгенская зона продолжит существовать, однако претерпит ряд изменений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Шенгенская зона - это одна из фундаментальных основ Европейского союза. По его словам, после эпидемии коронавируса она продолжит свое существование, но может претерпеть некоторые изменения. Об этом он заявил в эфире программы “Завтрак с 1+1“.

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“Странам Европейского союза будет очень трудно возвращаться к полной свободе передвижения. Я думаю, что будут попытки воспользоваться примером коронавируса, чтобы укрепить различные предохранительные механизмы и предоставить больше дискреции государствам-членам не в закрытии границ, но в создании дополнительных сложностей относительно пересечения границы. Но “Шенген“, безусловно, сохранится“, - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина в ООН заблокировала попытку РФ отменить санкции. Москва пытается добиться отмены санкций на фоне борьбы с коронавирусом, подчеркнул глава МИД.

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