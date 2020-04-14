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Степанов встревожен состоянием системы здравоохранения

Комментариев: 4
Минздрав проводит аудит медицинской системы.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
Максим Степанов/Facebook

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов инициировал проведения аудита медицинской системы. Проверка на данный момент не закончена, однако уже сейчас в Минздраве получают тревожные сведения. Об этом Степанов рассказал на брифинге 14 апреля. 

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Степанов отметил, что в первую очередь, ситуация проблематична в регионах. 

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Максим Степанов.

Напомним, с 1 апреля 2020 в Украине начался второй этап медицинской реформы. Согласно новым правилам, практически все региональные коммунальные медучреждения будут финансироваться по прямому договору с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, более тысячи медицинских студентов помогут в борьбе с эпидемией COVID-19.

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Теги: Степанов, МОЗ, Минздрав, медицинская реформа
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Комментариев (4)
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ShakhterDonetsk    14.04.2020, 13:13
Оценка:  +4
ShakhterDonetsk
Туберкулезные больницы позакрывала зеленая клоунская плесенть, психлечебницы закрыла, врачей по увольняла урезала до смешного расходы на медицину, лекарств на 2020 год не закупили, и все было нормуль. А теперь они встревожены.
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 13:14
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
тревожится надо было в прошлом году, когда в турбюорежиме попринимали сотни законов, непонятно кем написанных, даже не читая. Такого массового безумия в Украине еще не было.
nahрosIаn    14.04.2020, 12:45
Оценка:  -3
nahрosIаn
Вальцмановская петушня зашевелилась. Педрилки, отдохните.
ПродувКротов    14.04.2020, 12:41
Оценка:  0
ПродувКротов
В начале слуги непонятного народа прошлой осенью и зимой поразгоняли врачей и медсестер, а теперь озаботились состоянием медицины Просто цирк. Правая рука не знает что желает левая.
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