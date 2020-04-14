Степанов встревожен состоянием системы здравоохранения

Минздрав проводит аудит медицинской системы.

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов инициировал проведения аудита медицинской системы. Проверка на данный момент не закончена, однако уже сейчас в Минздраве получают тревожные сведения. Об этом Степанов рассказал на брифинге 14 апреля.

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Степанов отметил, что в первую очередь, ситуация проблематична в регионах.



"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Максим Степанов.



Напомним, с 1 апреля 2020 в Украине начался второй этап медицинской реформы. Согласно новым правилам, практически все региональные коммунальные медучреждения будут финансироваться по прямому договору с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, более тысячи медицинских студентов помогут в борьбе с эпидемией COVID-19.

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