На Прикарпатье умер пациент с COVID, которого готовили к выписке

Заразившийся коронавирусом житель Ивано-Франковска шел на поправку, когда у него внезапно остановилось сердце.

В Ивано-Франковске умер 64-летний мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавирусной инфекции. Об этом во время оперативного совещания сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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“Имеем 64-летнего мужчину, который шел на поправку, и его готовили к выписке, но его состояние ухудшилось – внезапно остановилось сердце. Он болел COVID-19. Еще ждем дополнительных результатов причины смерти“, – сказал Марцинкив.

Также, мэр Ивано-Франковска призвал прикарпатцев с медицинским образованием устраиваться на работу в лечебные учреждения города.

Нам очень нужны работники в наши медицинские учреждения. Медсестры и санитары очень устают, их нужно менять. Поэтому приглашаем всех, кто имеет соответствующее образование. Мы готовы принимать людей на работу. Сегодня мы должны совместно встать на борьбу с пандемией, – добавил Марцинкив.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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