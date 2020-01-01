В Киеве провели спецоперацию: водителя Lexus уложили лицом к асфальту

Появились первые детали из места событий.

На месте инцидента была скорая, полиция и СБУ Страна

Сегодня утром в Киеве возле отеля “Украина” провели спецоперацию под руководством Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

По предварительной информации, операция произошла около 11:00 возле отеля "Украина" на улице Институтской, 4. Представители СБУ комментировать происходящее отказались.

На месте инцидента были замечены автомобиль полиции и "скорая помощь". Место происшествия было ограждено лентами. Автомобиль, на котором ехал задержанный, влетел в бордюр и разбил клумбу.

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Ситуацию немного прояснил охранник парковки, возле которой произошло происшествие. По его словам, втомобиль Lexus LS 460 ехал по аллее вниз к отелю Украина, а за ним следовали правоохранители. Черный бус уже стоял заранее на аллее. Потом машина врезалась в столб, водителя, мужчину лет 45-и в костюме, уложили на землю.

Комментарией СБУ пока не дает Страна

Напомним, во Львове убили семейную пару пенсионеров. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных к совершению убийств.

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