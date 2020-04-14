Пожары в Зоне отчуждения: В больницу срочно доставили пожарного

При тушении масштабных пожаров вокруг ЧАЭС пострадал один спасатель.

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время тушения лесных пожаров и сухой травы один спасатель получил травмы. С переломом ноги его доставили в больницу, сообщает ТСН.

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“Огонь не утихает в зоне отчуждения. А накануне он бушевал уже в пригороде Припяти. Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции. Сегодня в помощь этому стал дождь,“ - говорится в сюжете.

По данным ГСЧС один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения огонь не утихает уже 11-е сутки. Огнем охвачено четыре лесничества.

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