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Пожары в Зоне отчуждения: В больницу срочно доставили пожарного

Комментариев: 1
При тушении масштабных пожаров вокруг ЧАЭС пострадал один спасатель.
В больницу доставили пожарного из Зоны ЧАЭС
В больницу доставили пожарного из Зоны ЧАЭС
facebook.com/MNSKOB

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время тушения лесных пожаров и сухой травы один спасатель получил травмы. С переломом ноги его доставили в больницу, сообщает ТСН.

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“Огонь не утихает в зоне отчуждения. А накануне он бушевал уже в пригороде Припяти. Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции. Сегодня в помощь этому стал дождь,“ - говорится в сюжете.

По данным ГСЧС один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения огонь не утихает уже 11-е сутки. Огнем охвачено четыре лесничества.

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Теги: Зона отчуждения, ЧАЭС, пожар, спасатели, пожарные, ГСЧС
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Комментариев (1)
GreenPeace!    14.04.2020, 13:30
Оценка:  0
GreenPeace!
Из-за тупорылых людей страдают пожарные и животные.Посмотрели бы вы в их глаза;( Не удивляюсь,что коронавирус людей косит..они уже всю природу уничтожили
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