КИУ рассказал, как депутаты посещали Раду на карантине

Появился список ярых прогульщиков и совестных народных избранников.

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа" стали лидерами по посещаемости внеочередных заседаний Верховной Рады во время карантина в связи с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook, ссылаясь на данные электронной регистрации Рады.

Самые высокие показатели посещения у депутатов “Европейской солидарности”. Сообщается, что 90% депутатов ЕС регулярно приходили на заседание Рады. Они стали лидерами по посещаемости в каждый из дней, когда происходили внеочередные заседания. На втором месте - “Слуга народа”. В среднем 86% депутатов пропрезидентской политсилы появлялись на заседаниях парламента.

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Третий результат у фракции “Голос” - 75% депутатов фракции посещали внеочередные заседания Рады во время карантина.

69% членов депутатской группы “Доверие” были зарегистрированы на заседаниях, а также 65% внефракционных и 63% “Оппозиционной платформы - За жизнь.

Самые низкие результаты у ВО “Батькивщина” (51%) и группы “За будущее” (42%).

Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией с коронавируса. Так, часть депутатов не посещала заседания, поскольку ранее они находились за границей, еще в части обнаружили коронавирус. При этом общие показатели посещения не слишком отличались от тех, как депутаты обычно посещают Раду. Так, во время 2 сессии Рады (сентябрь-январь) в среднем Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина - 328, - сказано в сообщении.

Напомним, Рада разрешила закрывать на карантин целые города. Появилось новое решение парламентариев.

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