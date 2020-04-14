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Не задекларировал 16 млн: САП сообщила о новом подозрении мэру Одессы

Комментариев: 2
Геннадий Труханов "забыл" указать в декларации имущество своей жены.
Мэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов
Геннадий Труханов/Facebook

14 апреля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в недостоверном декларировании. Об этом информирует пресс-служба САП.

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По версии правоохранителей, Труханов не указал в своей декларации за 2017 год имущество своей супруги стоимостью в 16, 3 млн гривен. В частности, мэр Одессы "забыл" указать квартиру, парковочное месте, автомобиль, корпоративные права и другое. 

При этом в САП отметили, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает еще два производства в отношении Труханова.

Напомним, во время обысков у жены Труханова нашли пистолет и крупную сумму в долларах.

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Теги: Труханов, Одесса, САП, подозрение, декларация
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Комментариев (2)
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Carelessangel    14.04.2020, 15:02
Оценка:  +1
Carelessangel
ну хоть в этот раз закройте это п...
ВосставшийИзБана    14.04.2020, 14:05
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
А виноват будет опять Стерненко?
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