Не задекларировал 16 млн: САП сообщила о новом подозрении мэру Одессы

Геннадий Труханов "забыл" указать в декларации имущество своей жены.

14 апреля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в недостоверном декларировании. Об этом информирует пресс-служба САП.

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По версии правоохранителей, Труханов не указал в своей декларации за 2017 год имущество своей супруги стоимостью в 16, 3 млн гривен. В частности, мэр Одессы "забыл" указать квартиру, парковочное месте, автомобиль, корпоративные права и другое.



При этом в САП отметили, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает еще два производства в отношении Труханова.

Напомним, во время обысков у жены Труханова нашли пистолет и крупную сумму в долларах.

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