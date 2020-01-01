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Зеленский рассказал, когда можно будет говорить о спаде эпидемии

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Спад заболеваний коронавирусом зафиксировали на Тернопольщине.
Совещание в Офисе президента
Совещание в Офисе президента
Пресс-служба ОП

В регионах Украины проверят готовность медицинских учреждений к приему и лечению граждан, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом шла речь во время совещания в Офисе Президента по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба ОП.

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Отмечается, что спад заболеваний COVID-19 зафиксировали в Тернопольской области - именно этот регион был в лидерах по количеству зараженных коронавирусом.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, Верховна Рада разрешила закрывать на карантин целые города.

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Теги: Зеленский, коронавирус, эпидемия, карантин
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