Зеленский рассказал, когда можно будет говорить о спаде эпидемии

Спад заболеваний коронавирусом зафиксировали на Тернопольщине.

В регионах Украины проверят готовность медицинских учреждений к приему и лечению граждан, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом шла речь во время совещания в Офисе Президента по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба ОП.

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Отмечается, что спад заболеваний COVID-19 зафиксировали в Тернопольской области - именно этот регион был в лидерах по количеству зараженных коронавирусом.



"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.



Напомним, Верховна Рада разрешила закрывать на карантин целые города.

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