НАТО оценило вклад украинских "Русланов" и "Мрии" в борьбу с пандемией

Украинская транспортная авиация оказалась очень востребованной в условиях глобальной пандемии и повсеместного карантина.

НАТО приветствует использование украинских самолетов “Мрия“ и “Руслан“ для стратегических перевозок медицинского оборудования в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг видео-брифинга, пишет “Европейская правда“.

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“Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО“, - отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров, которые помогают Альянсу вместе реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19.

Это (пандемия коронавируса - ред.) коснулось нас всех, это – общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной, - уверен Столтенберг

Напомним, украинские транспортные самолеты “Руслан“ и “Мрия“ в последние недели выполнили множество рейсов по доставке гуманитарных грузов в страны Европы. В частности сегодня в Варшаву “Мрия“ доставила 7 миллионов медицинских масок, а также сотни тысяч защитных комбинезонов и шлемов.

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