Кличко рассказал о радиационном фоне столицы

По словам мэра, ситуация контролируется.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что радиационный фон столицы постоянно контролируется в связи с масштабным пожаром в Чернобыльской зоне, который пытаются потушить уже 11-й день.

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Об этом Кличко заявил сегодня, 14 апреля, во время ежедневного онлайн-брифинга.

По его словам, в Киеве постоянно контролируют радиационный фон и превышения показателей пока нет.

Да, в экосистемах Чернобыльской зоны продолжаются пожары. Для тушения огня привлечены 96 ед. техники и 405 чел. личного состава. Там работают спасательные службы уже из многих городов Украины. Останавливают огонь и киевские спасатели, и с Днепра едут на помощь, из Полтавы, задействована авиация. Остаются три направления пожаров - Корогоцкое, Котовское и Лисовецкое лесничества. В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышения пока нет. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час, - сказал мэр.

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Он также рассказал, что под Киевом вследствие горения травы горел и тлеет торф. За неделю его тушили в Бородянском, Броварском и Вышгородском районах на площади около 4 га.

Кличко напомнил, что штрафы для поджигателей увеличили до 150 тысяч гривен.

Я обращаюсь ко всем, кто станет свидетелем того, что палят траву, камыш или костры, обращайтесь в милицию (имелось ввиду полицию, - ред.), предоставляйте информацию. Только вместе мы сможем предотвратить это зло, - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве закроют кладбища и ужесточат контроль на въездах в город. Столичные власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения на период пасхальных праздников.

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