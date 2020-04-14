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В ОРДЛО боевики вербуют мужчин, потерявших работу в РФ из-за карантина

Комментариев: 1
"Власти"ЛДНР" активизировали агитацию среди местного населения.
Сепаратисты усилили пропаганду среди местных
Сепаратисты усилили пропаганду среди местных
EPA/UPG

Так называемая “администрация“ЛДНР“ на оккупированном Донбассе активизировала агитацию среди местного населения и призывает поступить на военную службу в НВФ. Как сообщается, оккупационные власти усилили пропаганду с призывами к поступлению на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Мотивацией служит денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, со ссылкой на разведку. 

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“Командование незаконных вооруженных формирований пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места в связи с введением карантинных мер“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США передали Украине партию военных джипов для ООС. Американские дипломаты обещают продолжать поддержку Украины в условиях коронавирусной пандемии.

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Теги: Донбасс, ООС, Пропаганда, Вербовка, ОРДЛО, ЛДНР
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Комментариев (1)
Letohradek    14.04.2020, 15:04
Оценка:  +1
Letohradek
Ну вот ... теперь луган-донам на заработки не надо ехать на рф )) Утром вышел из дому, на маршрутке доехал к окопу, отлежал смену и обратно домой, если не подох ))
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