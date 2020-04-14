В ОРДЛО боевики вербуют мужчин, потерявших работу в РФ из-за карантина

"Власти"ЛДНР" активизировали агитацию среди местного населения.

Так называемая “администрация“ЛДНР“ на оккупированном Донбассе активизировала агитацию среди местного населения и призывает поступить на военную службу в НВФ. Как сообщается, оккупационные власти усилили пропаганду с призывами к поступлению на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Мотивацией служит денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, со ссылкой на разведку.

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“Командование незаконных вооруженных формирований пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места в связи с введением карантинных мер“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США передали Украине партию военных джипов для ООС. Американские дипломаты обещают продолжать поддержку Украины в условиях коронавирусной пандемии.

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