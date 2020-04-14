“Имею право на ошибку”: “Слуги” устроили флешмоб у трибуны Рады

Группа депутатов устроила акцию в Раде.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады группа народных депутатов от пропрезидентской партии “Слуга народа” устроила флешмоб под лозунгом “Имею право на ошибку”.

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Об этом пишет издание PRпортал.

По данным издания, нардепы надели заранее изготовленные футболки с соответствующим принтом, а Сергей Бабак произнес целую речь в защиту педагогов, во время онлайн уроков, начатых из-за карантина, допустили серьезные огрехи в преподавании тех или иных предметов.

Мы все имеем права. Право на свободное волеизъявление, право на свободу слова, право на жизнь и много других прав, но, к сожалению, не имеем права на ... ошибку, - сказал Бабак.

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Напомним, во время дистанционного урока школьникам показали порно. Из-за эпидемии коронавируса, школьников перевели на дистанционное обучение, однако во время одного из уроков, тот несколько раз срывался трансляцией порнографического видео.

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