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“Имею право на ошибку”: “Слуги” устроили флешмоб у трибуны Рады

Комментариев: 1
Группа депутатов устроила акцию в Раде.
Депутаты устроили флешмоб
Депутаты устроили флешмоб
prportal.com.ua

Во время внеочередного заседания Верховной Рады группа народных депутатов от пропрезидентской партии “Слуга народа” устроила флешмоб под лозунгом “Имею право на ошибку”.

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Об этом пишет издание PRпортал.

По данным издания, нардепы надели заранее изготовленные футболки с соответствующим принтом, а Сергей Бабак произнес целую речь в защиту педагогов, во время онлайн уроков, начатых из-за карантина, допустили серьезные огрехи в преподавании тех или иных предметов.

Мы все имеем права. Право на свободное волеизъявление, право на свободу слова, право на жизнь и много других прав, но, к сожалению, не имеем права на ... ошибку, - сказал Бабак.

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Напомним, во время дистанционного урока школьникам показали порно. Из-за эпидемии коронавируса, школьников перевели на дистанционное обучение, однако во время одного из уроков, тот несколько раз срывался трансляцией порнографического видео.

 

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Теги: акция, онлайн-уроки, ошибки, нардепы
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Комментариев (1)
Letohradek    14.04.2020, 15:06
Оценка:  +1
Letohradek
Кретины, выбравшие "слуг", вам уже икается от своего выбора?
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