Черновол на допросе отказалась от дачи показаний - ГБР

Экс-нардеп сослалась на статью 63 Конституции Украины.

Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Черновол на допросе в Государственном бюро расследований отказалась давать каких-либо показания. Она сослалась статью 63 Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как сообщается, 14 апреля 2020 в территориальном управлении ГБР, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Татьяны Черновол, которую подозреваю в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В ходе допроса подозреваемая отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР не будет требовать ареста Черновол. В ведомстве отметили, что не подозревают Черновол в организации или участии в массовых протестах.

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