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Черновол на допросе отказалась от дачи показаний - ГБР

Комментариев: 9
Экс-нардеп сослалась на статью 63 Конституции Украины.
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
facebook.com/Татьяна Черновол

Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Черновол на допросе в Государственном бюро расследований отказалась давать каких-либо показания. Она сослалась статью 63 Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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Как сообщается, 14 апреля 2020 в территориальном управлении ГБР, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Татьяны Черновол, которую подозреваю в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В ходе допроса подозреваемая отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР не будет требовать ареста Черновол. В ведомстве отметили, что не подозревают Черновол в организации или участии в массовых протестах. 

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Теги: Черновол, Допрос, ГБР
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Комментариев (9)
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Евроскептик    14.04.2020, 16:29
Оценка:  -3
Евроскептик
Так в сети и в СМИ сеть видео ,когда она сама все рассказывает и объясняет свои мотивы преступления.
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:34
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Ригивонялы, титушня, ОМОН и беркут убивали мирное население страны. Таня пыталась население защитить. Где тут состав преступления ? Где хоть одно уголовное дело против титушни? Где дела против ригивонялов, ОМОНА, беркутов ? Когда расследуют роль россии в массовых убийствах в центре столицы ?
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:36
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
В радиоперехватах СБУ очень часто звучал непередаваемый на российский акцент. Переговоры вели группы снайперов. В сети это наверняка можно и сейчас найти.
Орест_Пiхва    14.04.2020, 16:15
Оценка:  -7
Орест_Пiхва
cyкy подучили, что можно говорить, а что нет.
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:12
Оценка:  +4
ShakhterDonetsk
Таня держись. Все дело шито белыми нитками. Вторя туфта как про шеремета. Понасобирали патриотов, а у них алиби. И как теперь выполнить заказ бывших ригивонялов?
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:15
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
С Мухарским вообще анекдот у клоунов из ГБР вышел. Мухарский сдал квартиру квартирантам по договору, вполне официально. ГБР арестовало квартирантов по делу об убийстве шеремета, конфисковав у них компы и смартфоны.
Сам Мухарский ситуацию естественно разрулил, как смог.
Letohradek    14.04.2020, 16:02
Оценка:  +3
Letohradek
Зэбилы обломают себе зубы на этом деле!
Letohradek    14.04.2020, 16:00
Оценка:  +4
Letohradek
Этого не может быть! Путен заверял своих холопов, что вирус, это всего лишь выдумка Гос.депа ))
Letohradek    14.04.2020, 16:01
Оценка:  +2
Letohradek
SORRY! комментарий из другой статьи ))
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