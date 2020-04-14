СБУ ликвидировала наркосеть сбыта кокаина в Киеве и Киевской области

Изъято более 700 грамм наркотика на сумму более 100 тыс долларов.

Сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали сеть сбыта кокаина в столице и области. Наркобизнес организовал житель Киева, который продавал кокаин оптом и в розницу “своим“ клиентам. За 1 грамм наркотика он просил в среднем 150 долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщается, сотрудники СБУ задержали наркоторговца под подъездом собственного дома с пакетом кокаина, который он нес для очередного клиента. В ходе обысков по месту жительства наркоторговца было обнаружено и изъято более 700 граммов кокаина, орудия для фасовки наркотика, в частности электронные весы, зип-пакеты и тому подобное. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет более 100 тыс долларов.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 3 ст. 307 УКУ. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Одессе полицейские заставляли дилера продавать их наркотики. Несостоявшихся наркодилеров задержало ГБР.

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