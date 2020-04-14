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Вопреки карантину: УПЦ МП проведет Пасхальную службу на улице

Комментариев: 4
Митрополит Онуфрий утверждает, что во время служения будут соблюдены все санитарные нормы.
Митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий
Пресс-служба УПЦ МП

Предстоятель УПЦ Московского Патриархата митрополит Онуфрий заявил, что, несмотря на карантин, церкви МП проведут служения на Пасху. Прихожане примут участие в службе на улице возле храмов. Об этом Онуфрий рассказал в своем видеообращении.

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“В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться“, - сказал Онуфрий.

Церковный деятель Московского Патриархата также обратился к прихожанам, которые не будут присутствовать на службах.

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“Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах“, - добавил он.

Онуфрий отметил, что люди, которые придут на службу, будут стоять и молиться на улице, соблюдая при этом все необходимые санитарные нормы. Однако далеко не все храмы МП намерены соблюдать даже такие меры. К примеру, на входе в Свято-Успенский собор УПЦ МП в Балте Одесской области, священники повесили плакат с призывом приходить в храм, и не “боятся получить мученический венец“.

Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте Одесской области
Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте Одесской области
Думская

 

Напомним, в Одесской области священники УПЦ МП скрывают данные о зараженных COVID-19.

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Теги: Онуфрий, Пасха, церковь, УПЦ МП, карантин, коронавирус
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Комментариев (5)
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CCS    14.04.2020, 16:43
Оценка:  0
CCS
Ну і куда дивиться СБУ, ДБР, МВС, Прокуратура? Це ж диверсія проти України, це ж всі розуміють. Сотні тисяч безробітних, мільйонні збитки для економіки і бюджету України, падіння ВВП - внаслідок карантину. І оппачкі, від ФСБ (всі ж в курсі, хто такі попи МП?) нам диверсія! Бо слабакі ми і НЄлохі.
Операторська    14.04.2020, 16:21
Оценка:  +5
Операторська
ануфрійчата і іже з ними - їх скрепи врятують ...
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:29
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
А пока гундяевца пашу лаврского спасает аппарат искусственного дыхания, выпущенный проклятыми пиндосами.
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 16:19
Оценка:  +5
ShakhterDonetsk
Задание кремля по распространению короновируса среди населения гундяевцы будут выполнять до последнего своего прихожанина.
МонШер    14.04.2020, 16:18
Оценка:  +5
МонШер
Мошенникам-попам приход нужен! без бабла молитва к Богу не дозодит...
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