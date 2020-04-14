Вопреки карантину: УПЦ МП проведет Пасхальную службу на улице
Предстоятель УПЦ Московского Патриархата митрополит Онуфрий заявил, что, несмотря на карантин, церкви МП проведут служения на Пасху. Прихожане примут участие в службе на улице возле храмов. Об этом Онуфрий рассказал в своем видеообращении.
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“В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться“, - сказал Онуфрий.
Церковный деятель Московского Патриархата также обратился к прихожанам, которые не будут присутствовать на службах.
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“Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах“, - добавил он.
Онуфрий отметил, что люди, которые придут на службу, будут стоять и молиться на улице, соблюдая при этом все необходимые санитарные нормы. Однако далеко не все храмы МП намерены соблюдать даже такие меры. К примеру, на входе в Свято-Успенский собор УПЦ МП в Балте Одесской области, священники повесили плакат с призывом приходить в храм, и не “боятся получить мученический венец“.
Напомним, в Одесской области священники УПЦ МП скрывают данные о зараженных COVID-19.
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