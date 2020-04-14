Вопреки карантину: УПЦ МП проведет Пасхальную службу на улице

Митрополит Онуфрий утверждает, что во время служения будут соблюдены все санитарные нормы.

Предстоятель УПЦ Московского Патриархата митрополит Онуфрий заявил, что, несмотря на карантин, церкви МП проведут служения на Пасху. Прихожане примут участие в службе на улице возле храмов. Об этом Онуфрий рассказал в своем видеообращении.

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“В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться“, - сказал Онуфрий.



Церковный деятель Московского Патриархата также обратился к прихожанам, которые не будут присутствовать на службах.

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“Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах“, - добавил он.



Онуфрий отметил, что люди, которые придут на службу, будут стоять и молиться на улице, соблюдая при этом все необходимые санитарные нормы. Однако далеко не все храмы МП намерены соблюдать даже такие меры. К примеру, на входе в Свято-Успенский собор УПЦ МП в Балте Одесской области, священники повесили плакат с призывом приходить в храм, и не “боятся получить мученический венец“.

Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте Одесской области Думская

Напомним, в Одесской области священники УПЦ МП скрывают данные о зараженных COVID-19.

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