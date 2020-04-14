В Николаевской области зафиксирован очаг COVID-19: Подробности

Все заболевшие тесно общаются по религиозному принципу.

По состоянию на 14 апреля в Николаевской области лабораторно подтверждено 14 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. В Вознесенском районе вирус подтвердили у 9 человек, которые тесно общаются по религиозному принципу. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

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"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в селе Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из села Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевшими, по религиозному признаку", - сообщили в ОГА.



Отмечается, что за помощью к медикам обратились 4 человека с подозрением на коронавирус. Одного из пациентов госпитализировали, остальных лечат амбулаторно. Еще 14 человек ждут результатов тестирования.



Напомним, несмотря на угрозу COVID-19 митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий заявил, что Пасхальная служба пройдет на улицах. А тем временем возле собора УПЦ МП в Одесской области верующих убеждают приходить в храм и "не боятся получить мученический венец".

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