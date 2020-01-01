Погода в Украине на 15 апреля: Пасмурно, местами дожди
Погода в среду, 15 апреля, в Украине будет пасмурной и прохладной. Дожди ожидаются в восточных, западных и центральных областях, а также в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читай также: Украинские Карпаты засыпало снегом: появились впечатляющие кадры
В западных областях страны температура воздуха днем составит от +7 до + 14 градусов тепла, ночью от -1 до -3;
На севере Украины температура днем +7… +9, ночью -1… -3;
В центральных областях температура днем от +7 до +11, ночью от -3 до +4;
На востоке страны днем от +7 до +10, ночью от -1 до +6;
На юге Украины днем от +12 до +14 градусов, ночью от +2 до +5;
В Крыму днем +11… +13, ночью +4… +6;
В Киеве днем +7… +9, ночью 0… -2.
По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 15 апреля, днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди. Воздух в среду будет холодным. Ночью заморозки от 0 до -5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью +1…+ 5 градусов. Завтра днем в Украине потеплеет, если это можно так назвать, до + 7… + 13 градусов.
Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и его окрестностях, - пишет Диденко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.