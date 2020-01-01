Погода в Украине на 15 апреля: Пасмурно, местами дожди

В Украине ожидается прохладная погода.

Погода в среду, 15 апреля, в Украине будет пасмурной и прохладной. Дожди ожидаются в восточных, западных и центральных областях, а также в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +7 до + 14 градусов тепла, ночью от -1 до -3;

На севере Украины температура днем +7… +9, ночью -1… -3;

В центральных областях температура днем от +7 до +11, ночью от -3 до +4;

На востоке страны днем от +7 до +10, ночью от -1 до +6;

На юге Украины днем от +12 до +14 градусов, ночью от +2 до +5;

В Крыму днем +11… +13, ночью +4… +6;

В Киеве днем +7… +9, ночью 0… -2.

Погода в Украине 15 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 15 апреля, днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди. Воздух в среду будет холодным. Ночью заморозки от 0 до -5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью +1…+ 5 градусов. Завтра днем ​​в Украине потеплеет, если это можно так назвать, до + 7… + 13 градусов.

Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и его окрестностях, - пишет Диденко.

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