Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова - ГБР

И.о. директора ГБР Александр Соколов рассказал о деле Татьяны Чорновол.

Следователи Государственного бюро расследований утверждают, что экс-нардеп Татьяна Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве работника офиса "Партии Регионов", гражданина Захарова. Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов заявил в своем видеообращении.

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Соколов обратился к обществу в связи с резонансом, вызванным подозрением Чорновол.



"Уголовное производство по факту убийства гражданина Захарова во время массовых протестов, расследовалось с 2014 по 2017 гг. следователями Нацполиции. Именно благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления", - сказал он.

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Соколов отметил, что, экс-Генпрокурор передал дело на расследования в Управление специальных расследований ГПУ. Сотрудники данного ведомства с 2017 года до передачи производства в ГБР не провели ни одного следственного действия.



"25 марта 2020 прокурором Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Киеве. Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Чорновол", - заявил он.

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По словам руководителя ГБР, принимая во внимания ряд факторов, сторона обвинения не будет требовать заключения Чорновол под стражу как меру пресечения.



"Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По окончании расследования данного уголовного производства и направления его для рассмотрения по существу, только судом будет установлена вина Чорновол в совершении указанного преступления и избран вид наказания", - сказал Соколов.





Напомним, экс-нардепу Татьяне Чорновол объявили о подозрении в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

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