В четверг нардепы намерены побороть "поправочный спам"

Следующее внеочередной заседание парламента будет посвящено изменениям в правилах работы Верховной Рады.

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля. Об этом депутаты фракции “Слуга народа“ рассказали в комментарии “Украинской правде“.

Читай также: Разумков рассказал, когда Рада вернется к обычному режиму работы

“Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама,“ – рассказали нардепы журналистам.

Отмечается, что на этом заседании Верховная Рада должна внести изменения в регламент своей работы, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам.

Читай также: На этой неделе закон о банках рассматривать не будут – Арахамия

Данная проблема приобрела максимальную остроту после того, как ряд политических сил начал использовать поправки в качестве инструмента блокирования работы парламента. В частности к закону о рынке земли было подано около 4 тысяч поправок, которые депутатам пришлось рассматривать в течение нескольких недель. К проекту закона о банках (так называемый “антиколомойский закон“) подано около 16 тысяч поправок.

Напомним, глава парламента заявил, что не знает, когда Рада сможет рассмотреть закон о банках. Профильный комитет парламента всё еще обрабатывает внесенные депутатами 16 тысяч поправок, и пока не ясно, когда подготовка будет окончена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.