Полиция разогнала акцию предпринимателей на Одесчине
На акцию под здание мэрии собрались около 50 предпринимателей. В итоге полиция их уговорила разойтись.
В Белгород-Днестровском Одесской области полиция пресекла акцию предпринимателей, которые митинговали возле админздания мэрии против закрытия на карантин продовольственного рынка, говорится в пресс-центре правоохранителей.
Отмечается, что всего на акции было около 50 местных предпринимателей.
"К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов - ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.
Правоохранители разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина по усилению требований карантина и призвали разойтись.
Граждане, собравшиеся на площади возле админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.
Также копы напомнили предпринимателям, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам более вдвоем, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Еще запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним лицом или в случае служебной необходимости.
Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина.
Еще сообщалось, что в Запорожье у директора рынка, игнорировавшего карантин, выявили COVID-19.
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