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Полиция разогнала акцию предпринимателей на Одесчине

Комментариев: 1
На акцию под здание мэрии собрались около 50 предпринимателей. В итоге полиция их уговорила разойтись.
На акцию собрались местные предприниматели
На акцию собрались местные предприниматели
Нацполиция
 
В Белгород-Днестровском Одесской области полиция пресекла акцию предпринимателей, которые митинговали возле админздания мэрии против закрытия на карантин продовольственного рынка, говорится в пресс-центре правоохранителей.
 
Отмечается, что всего на акции было около 50 местных предпринимателей. 
 
"К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов - ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.
 
Правоохранители разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина по усилению требований карантина и призвали разойтись.
 
Граждане, собравшиеся на площади возле админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.
 
Также копы напомнили предпринимателям, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам более вдвоем, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Еще запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним лицом или в случае служебной необходимости.
 
Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина.
 
Еще сообщалось, что в Запорожье у директора рынка, игнорировавшего карантин, выявили COVID-19.

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Теги: митинг, полиция, предприниматели, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    14.04.2020, 19:13
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Разогнала и уговорила разойтись по биХмировски - синонимы?
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