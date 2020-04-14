Полиция разогнала акцию предпринимателей на Одесчине

На акцию под здание мэрии собрались около 50 предпринимателей. В итоге полиция их уговорила разойтись.

В Белгород-Днестровском Одесской области полиция пресекла акцию предпринимателей, которые митинговали возле админздания мэрии против закрытия на карантин продовольственного рынка, говорится в пресс-центре правоохранителей.

Отмечается, что всего на акции было около 50 местных предпринимателей.

"К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов - ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.

Правоохранители разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина по усилению требований карантина и призвали разойтись.

Граждане, собравшиеся на площади возле админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.

Также копы напомнили предпринимателям, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам более вдвоем, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Еще запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним лицом или в случае служебной необходимости.

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