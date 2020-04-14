В Донецке объявили приговор "военнослужащему ВСУ"

Мужчина якобы дезертировал из войсковой части ВСУ и "служил" в "ДНР", но его обвинили по трем статьям "уголовного кодекса".

Приговор может быть обжалован в течение месяца r16.ru

Так называемый "верховный суд ДНР" приговорил к 15,5 годам лишения свободы мужчину, которого называют "военнослужащим ВСУ". Об этом сообщают сепаратистские СМИ во вторник, 9 декабря.

Сепаратисты утверждают, что подсудимый С., будучи "военнослужащим ВСУ по контракту", якобы совершил хищение оружия из войсковой части по месту своей службы и дезертировал. Чтобы избежать наказания за совершенные на территории Украины преступления, он пересек "государственную границу" "ДНР" на лодке, переправившись через реку Кальмиус на территорию "республики".

"После этого гражданин прибыл в Донецк, поступил на службу в "вооруженные силы ДНР", где впоследствии был задержан и арестован", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняли сразу по трем статьям "уголовного кодекса" "ДНР": "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "незаконное пересечение госграницы ДНР" и "насильственный захват власти".

"В ходе судебного следствия вина подсудимого в совершении преступлений доказана, установлена причастность фигуранта уголовного дела к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, направленных на разрушение инфраструктуры и снижение уровня обороноспособности "ДНР". Фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и шесть месяцев", – добавили в "суде".

Приговор может быть обжалован в течение месяца.

Ранее в "ДНР" посадили на 14 лет "шпиона СБУ". Мужчина якобы фотографировал объекты, представляющих интерес для украинской спецслужбы, утверждали сепаратисты.

Также частный перевозчик из Донецка был осужден на 17 лет за "шпионаж". Он якобы перевозил посылки в "ДНР" через КПВВ Марьинка и "осуществлял террористическую и шпионскую деятельность".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet