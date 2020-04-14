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На Донбассе во время учений взорвался миномет: Один солдат погиб

Комментариев: 2
На военном полигоне солдаты проводили стрельбы, во время которых произошел инцидент. Один солдат погиб, 8 получили ранения.
На Донбассе во время учений взорвался миномет: Один солдат погиб
© dbr.gov.ua
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На Донбассе во время учений взорвался миномет: Один солдат погиб
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Во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний старший солдат роты спецназначения. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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“14 апреля 2020 около 11 час. 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета. Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени“, — сказано в сообщении.

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ГБР проводит расследование по ч. 2 ст. 414 УКУ — нарушение правил обращения с оружием.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают участников и очевидцев случившегося, проводят следственные эксперименты.

Расследованием руководит военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Напомним, в Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранениями. Он находится в бессознательном состоянии.

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Теги: миномет, взрыв, учения, Донецкая область, ГБР, смерть
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    14.04.2020, 19:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
и уже ж не первый раз....
Орест_Пiхва    14.04.2020, 19:06
Оценка:  -2
Орест_Пiхва
миномет пашинского
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