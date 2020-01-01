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Снег, секс, рыба и пожары: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 14 апреля 2020 года.
Фото украинца попало в National Geographic
Фото украинца попало в National Geographic
worldphoto.org
Cмотрите фотогалерею Снег, секс, рыба и пожары: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как генерал СБУ задержан по делу о покушении на Адама Осмаева, а в Кропивницком вооруженный мужчина украл кулич из храма.
 
На фото показали разрушающийся дом в Киеве и пожары в Чернобыльской зоне показали с дрона.
 
Пара "выгуливает" театральные костюмы на карантине, а турист показал "полет" бизнес-классом в ванной.
 
Браконьеры в Азовском море добыли рыбы на миллион, а в Москве забетонировали работающее в карантин кафе.
 
 

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Теги: секс, акула, снег, дом, пожар, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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