Снег, секс, рыба и пожары: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 14 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как генерал СБУ задержан по делу о покушении на Адама Осмаева, а в Кропивницком вооруженный мужчина украл кулич из храма.
На фото показали разрушающийся дом в Киеве и пожары в Чернобыльской зоне показали с дрона.
Пара "выгуливает" театральные костюмы на карантине, а турист показал "полет" бизнес-классом в ванной.
Браконьеры в Азовском море добыли рыбы на миллион, а в Москве забетонировали работающее в карантин кафе.
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