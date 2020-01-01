Снег, секс, рыба и пожары: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 14 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как генерал СБУ задержан по делу о покушении на Адама Осмаева, а в Кропивницком вооруженный мужчина украл кулич из храма.

На фото показали разрушающийся дом в Киеве и пожары в Чернобыльской зоне показали с дрона.

Пара "выгуливает" театральные костюмы на карантине, а турист показал "полет" бизнес-классом в ванной.

Браконьеры в Азовском море добыли рыбы на миллион, а в Москве забетонировали работающее в карантин кафе.

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