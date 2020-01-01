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На Житомирщине спасатели потушили пожар на 10 день

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Ранее задержали двух молодых людей, устроивших пожары в регионе. Известно, что они 1989 и 1991 гг рождения.
Спасатели потушили пожар, который длился 10 дней
Спасатели потушили пожар, который длился 10 дней
ГСЧС
 
В Житомирской области спасателям удалось потушить пожар, который длился 10 дней, сообщает Управление ГСЧС региона в Facebook.
 
"14 апреля пожар на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского ГП Народицкий СЛГ ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что подразделения ГСЧС области, которые с 4 по 14 апреля привлекались на помощь лесникам на тушение этого пожара, возвращаются к местам постоянной дислокации.
 
На месте происшествия сотрудники спецлисгоспа проводят патрулирование и контроль за территориями и массивами, которые были охвачены огнем.
 
 
Как сообщалось, на Житомирщине вместе с сухостоем сожгли сельсовет. Пламя охватило площадь в один гектар и перекинулось на админздание.
 
Как известно, 10 дней в зоне ЧАЭС горел лес. Кадры бедствия показали с дрона.

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Теги: пожар, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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