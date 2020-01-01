Ранее задержали двух молодых людей, устроивших пожары в регионе. Известно, что они 1989 и 1991 гг рождения.

В Житомирской области спасателям удалось потушить пожар, который длился 10 дней, сообщает Управление ГСЧС региона в Facebook.

"14 апреля пожар на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского ГП Народицкий СЛГ ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС области, которые с 4 по 14 апреля привлекались на помощь лесникам на тушение этого пожара, возвращаются к местам постоянной дислокации.

На месте происшествия сотрудники спецлисгоспа проводят патрулирование и контроль за территориями и массивами, которые были охвачены огнем.

Cмотрите фотогалерею: На Житомирщине спасатели потушили пожар на 10 день

Как сообщалось, на Житомирщине вместе с сухостоем сожгли сельсовет. Пламя охватило площадь в один гектар и перекинулось на админздание.

Как известно, 10 дней в зоне ЧАЭС горел лес. Кадры бедствия показали с дрона.

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