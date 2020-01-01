Водитель сбил женщину и спрятал ее тело в соседней области

Мужчина поджег тело погибшей, чтобы скрыть произошедшее ДТП. 31-летний водитель сам пришел в полицию и признался в содеянном.

В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области hk.npu.gov.ua

Водитель автомобиля сбил женщину-пешехода, а затем вывез ее тело в соседнюю область, сжег и закопал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области во вторник, 14 апреля.

Инцидент произошел 12 апреля в городе Лозовая Харьковской области. О внезапной пропаже своей жены в местную полицию сообщил местный житель. Его 59-летняя супруга днем вышла на улицу, после чего пропала.

На следующий день следователи обнаружили на дороге следы, характерные для ДТП. На асфальте нашли фрагменты битого стекла и женский ботинок. Заявитель опознал в нем обувь своей супруги. В тот же день в полицию обратился 31-летний мужчина, который признался, что сбил женщину.

"Он заявил, что 12 апреля около 15:00 ехал на автомобиле "ВАЗ Калина" через село Домаха города Лохова по направлению 4 микрорайона. На улице Молодежной он не заметил пешехода, которая двигалась по обочине в попутном с ним направлении. От полученных травм женщина умерла на месте. Чтобы скрыть факт ДТП, мужчина затянул тело женщины в авто и вывез в Донецкую область, где поджег и закопал", - говорят в полиции.

Мужчина оставил свой автомобиль на территории Донецкой области, а затем вернулся домой. Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция проверяет обстоятельства поджога и сокрытия тела погибшей.

Напомним, что ранее в Днепре пьяный водитель устроил масштабное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли два человека.

Также СМИ сообщили, что в Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте. По данным dtp.kiev.ua, в аварии участвовал автомобиль с номерами МВД.

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