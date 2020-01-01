Зеленский подытожил ситуацию с пожарами и COVID

Глава государства заверил, что ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС стабилизировалась. Проблемы с пандемией также постепенно решаются.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения и рассказал о планах по борьбе с COVID, о чем стало известно из видеообращения в Telegram.

"Я начну с рассказ о пожарах в лесах Зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность", - сообщил президент.

По его словам, что касается борьбы с падемией, то на днях Украина ожидает прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

"На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается.

Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома", - подытожил Зеленский.

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