Как безопасно получить деньги в условиях карантина

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и разрешил полноценное функционирование всех видов финучреждений, в том числе микрофинансовых организаций.

Конечно же, вы всегда можете воспользоваться онлайн-сервисами и получить займ оперативно на банковскую карту. Но если все же есть необходимость пойти в отделение, безопасно ли это?

В компании ШвидкоГроші, которая имеет самую большую сеть отделений по Украине, отмечают, что сделали безопасные условия работы как для своих сотрудников, так и для клиентов. Все помещения тщательно дезинфицируют, сотрудники строго соблюдают масочный режим. В отделениях всегда есть антисептики, маски и другие средства защиты.

Кроме того, компания решила внести свою долю в борьбу с пандемией и обезопасить своих клиентов и за пределами офисов - во время карантина всем, кто пришел открыть, продлить или закрыть кредит в отделение дарят маску и флакон антисептика.

В ШвидкоГроші также нет никаких очередей внутри. В отделение сейчас может зайти только один человек, других же просят ждать на улице – на безопасном расстоянии друг от друга.

«В это непростое время очень хорошо, что таким организациям, как МФО, все же позволили работать. В условиях нехватки денег человек всегда может обратиться к нам и не быть наедине со своей проблемой. Мы всегда пытаемся понять ситуацию каждого клиента и протянуть ему руку помощи. И делаем это безопасно», - говорит директор ШвидкоГроші Александр Холод.

Он напоминает, что сейчас действуют так называемые кредитные каникулы, когда МФО, как и банки, не начисляют штрафов и пени. Но возвращение долгов это не отменяет. «Выплачивать кредит все равно необходимо. Проценты растут быстрее, чем цены на гречку, которой сейчас многие люди пытаются запастись. Чтобы избежать задолженностей, мы всегда советуем клиентам быть финансово грамотными и брать в кредит ту сумму, которая реально необходима и которую они смогут вернуть», - добавляет Александр Холод.

Як взяти кредит і не заразитися коронавірусом?

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2» та дозволив повноцінне функціонування всіх видів фінустанов, в тому числі мікрофінансових організацій.

Звичайно ж, ви завжди можете скористатися онлайн-сервісами та отримати позику оперативно на банківську карту. Але якщо все-таки є необхідність піти у відділення, чи безпечно це?

У компанії ШвидкоГроші, яка має найбільшу мережу відділень по Україні, відзначають, що зробили безпечні умови роботи як для своїх співробітників, так і для клієнтів. Всі приміщення ретельно дезінфікують, співробітники суворо дотримуються маскового режиму. У відділеннях завжди є антисептики, маски та інші засоби захисту.

Крім того, компанія вирішила внести свою частку в боротьбу з пандемією та убезпечити своїх клієнтів за межами офісів - під час карантину всім, хто прийшов відкрити, продовжити або закрити кредит у відділеннях дарують маску і флакон антисептика.

У ШвидкоГроші також немає ніяких черг всередині. У відділення зараз може зайти тільки одна людина, інших же просять чекати на вулиці - на безпечній відстані один від одного.

«У цей непростий час дуже добре, що таким організаціям, як МФО, все ж дозволили працювати. В умовах браку грошей людина завжди може звернутися до нас і не бути наодинці зі своєю проблемою. Ми завжди намагаємося зрозуміти ситуацію кожного клієнта і протягнути йому руку допомоги. І робимо це безпечно», - говорить директор ШвидкоГроші Олександр Холод.

Він нагадує, що зараз діють так звані кредитні канікули, коли МФО, як і банки, не нараховують штрафів і пені. Але повернення боргів це не скасовує. «Виплачувати кредит все одно необхідно. Відсотки зростають швидше, ніж ціни на гречку, якою зараз багато людей намагаються запастися. Щоб уникнути заборгованостей, ми завжди радимо клієнтам бути фінансово грамотними і брати в кредит ту суму, яка реально необхідна і яку вони зможуть повернути», - додає Олександр Холод.

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