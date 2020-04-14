Опрос показал отношение украинцев к открытию рынка земли

Если бы референдум о продаже земли проходил бы в ближайшую неделю, 26% проголосовали бы "за".

Опрос КМИС, проведенный с 7 по 11 апреля, показал отношение украинцев к открытию рынка земли.

Так, всего лишь 26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли. Среди опрошенных 60% высказались против этого решения.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли.

Также КМИС узнал мнение украинцев касаемо сотрудничества с Международным валютным фондом. Так, 46% процентов опрошенных считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.

Еще 22% респондентов было сложно определиться с ответом.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли. Сейчас он передан на подпись президенту. Отметим, что в обновленном госбюджете на 2020 год заложили деньги от МВФ.

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