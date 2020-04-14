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Опрос показал отношение украинцев к открытию рынка земли

Комментариев: 3
Если бы референдум о продаже земли проходил бы в ближайшую неделю, 26% проголосовали бы "за".
Открытие рынка земли поддерживает четверть украинцев
Открытие рынка земли поддерживает четверть украинцев
Знам'янська міська рада
 
Опрос КМИС, проведенный с 7 по 11 апреля, показал отношение украинцев к открытию рынка земли.
 
Так, всего лишь 26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли. Среди опрошенных 60% высказались против этого решения.
 
Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли.
 
Также КМИС узнал мнение украинцев касаемо сотрудничества с Международным валютным фондом. Так, 46% процентов опрошенных считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.
 
Еще 22% респондентов было сложно определиться с ответом.
 
Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
 
Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
 
Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли. Сейчас он передан на подпись президенту.
 
Отметим, что в обновленном госбюджете на 2020 год заложили деньги от МВФ.

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Теги: МВФ, опрос, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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za4arovanaj    14.04.2020, 22:40
Оценка:  +1
za4arovanaj
Уроды! Пляшут под дудку Европы!

нельзя продавать землю!!!
pay_999    14.04.2020, 21:31
Оценка:  -20
pay_999
Я рад , продавайте , на имя компании иностранной куплю землю и рабов за 5 гривен , открытие компании в США стоит копейки , зато меня инвестором назовут у вас .)))
tulchanin    14.04.2020, 21:30
Оценка:  0
tulchanin
Украинцы умнеют на глазах прям.... Того и гляди начнут требовать расследований преступлений майдановцев... а не только против майдановцев.
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